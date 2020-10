Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 30 OTTOBREORE 10:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZEÈ CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ATTIGLIANO E ORTE PER CONSENTIRE IL RECUPERO DEL MATERIALE DISPERSO IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AL KM 479,5 NEL QUALE È RIMASTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE. SI SEGNALANO 5 KM DI CODA CON USCITA OBBLIGATORIA A ATTIGLIANO SIA PER CHI PROCEDE VERSOCHE PER CHI PROCEDE VERSO FIRENZE MA SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORVIETO E PROSEGUIRE PER LA PROVINCIALE 71 E RIENTRARE SULLA SUPERSTRADA VITERBO ORTE PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE DIFFICOLTA’ PER CHI ...