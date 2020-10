Verona-Benevento: probabili formazioni e tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lunedì 2 novembre 2020 alle 20.45 al Bentegodi si disputerà Verona–Benevento, gara valida per la sesta giornata di campionato di Serie A. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa sono reduci dal pareggio ottenuto all’Allianz Stadium per 1 a 1 con Kulusevski che ha risposto all’iniziale vantaggio gialloblu con Favilli. Gli ospiti invece sono stati sconfitti dal Napoli, che ha ribaltato il risultato iniziale e si è aggiudicato la vittoria per 2 a 1. Il Verona occupa l’ottavo posto in classifica a quota 8 punti, mentre il Benevento è tredicesimo a quota 6 punti. Quali sono le probabili formazioni di Verona-Benevento? Il tecnico del Verona Juric dovrà fare a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lunedì 2 novembre 2020 alle 20.45 al Bentegodi si disputerà, gara valida per la sesta giornata di campionato di Serie A. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa sono reduci dal pareggio ottenuto all’Allianz Stadium per 1 a 1 con Kulusevski che ha risposto all’iniziale vantaggio gialloblu con Favilli. Gli ospiti invece sono stati sconfitti dal Napoli, che ha ribaltato il risultato iniziale e si è aggiudicato la vittoria per 2 a 1. Iloccupa l’ottavo posto in classifica a quota 8 punti, mentre ilè tredicesimo a quota 6 punti. Quali sono ledi? Il tecnico delJuric dovrà fare a ...

