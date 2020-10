Verissimo | gli ospiti del nuovo appuntamento

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Solo nella giornata di ieri la notizia della scomparsa della madre della conduttrice È di ieri, 29 ottobre, la notizia della scomparsa della mamma di Silvia Toffanin, conduttrice da alcuni anni di “”. Visualizza questo post su Instagram Lei è una grande amica di #❤️ Michelle Hunziker vi aspetta domani su #Canale5! @therealhunzigram Un post condiviso da(@tv) in data: 30 Ott 2020 alle ore 3:03 PDT Nonostante la grave perdita il programma che è registrato dovrebbe andare in onda regolarmente nella giornata di sabato 31 ottobre. Leggi anche: Lutto per Silvia Toffanin: è venuta a mancare la mamma Sui canali social sono stati annunciati il cantante bresciano Francesco Renga e la conduttrice Mediaset ...