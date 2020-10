(Di venerdì 30 ottobre 2020) Secondo Reuters per i moscoviti la campagna vaccinale potrebbe partire a fine novembre. Ma gli Usa non stanno a guardare

Agenzia_Italia : Moderna è pronta al lancio globale del vaccino anti-Covid - disinformatico : Anche all'estero, esempi di giornalismo irresponsabile sulla 'notizia' della persona morta durante un test di vacci… - HuffPostItalia : Morto in Brasile un volontario del vaccino anti Covid di Astrazeneca - romatoday : Vaccino anti-Covid, Russia e Stati Uniti accelerano: 'A Mosca le prime dosi già il prossimo mese'… - Today_it : Vaccino anti-Covid, Russia e Stati Uniti accelerano: 'A Mosca le prime dosi già il prossimo mese'… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Napoli, 30 Ottobre – Stop alle scuole dell’infanzia in Campania a partire da lunedì. E’ quanto prevede l’ordinanza numero 86 firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che contiene ulter ...Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - 'Non sappiamo ancora esattamente quando un vaccino per Covid-19 sicuro ed efficace sarà pronto per ...