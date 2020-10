Uva si è dimesso dalla vicepresidenza della Uefa

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Michele Uva non è più vicepresidente. A comunicarlo, come riporta l'Ansa, è il diretto interessato con alcune dichiarazioni che spiegano la sua decisione di dimettersi.Uva: "per valutare altre oppurtunità"caption id="attachment 993771" align="alignnone" width="594" Michele Uva (getty images)/caption"Ho rassegnato al mio presidente Aleksander Ceferin, le dimissioni da Vice Presidente e membro dell'Esecutivo. Ho anticipato di 4 mesi per avere la possibilità di valutare tutte le opportunità professionali e proseguire un percorso lavorativo coerente con le esperienze maturate e le mie aspettative. Ringrazio Ceferin, un vero leader, i miei colleghi dell'Esecutivo per questi 4 anni vissuti meravigliosamente insieme". Uva si è...