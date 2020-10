USA, costo lavoro conferma crescita stabile nel 3° trimestre (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – stabile la crescita del costo del lavoro nel 3° trimestre dell’anno. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics (BLS) l’indice del costo del lavoro è salito dello 0,5% come nel trimestre precedente. Il dato è in linea con le stime di consensus. Nello stesso periodo le paghe ed i salari (che contano un 70% del costo complessivo) sono aumentati dello 0,4% come nel trimestre precedente. I costi per indennità (benefits) sono aumentati dello 0,6%, ad un ritmo inferiore rispetto al +0,8% del trimestre precedente. Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) –ladeldelnel 3°dell’anno. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics (BLS) l’indice deldelè salito dello 0,5% come nelprecedente. Il dato è in linea con le stime di consensus. Nello stesso periodo le paghe ed i salari (che contano un 70% delcomplessivo) sono aumentati dello 0,4% come nelprecedente. I costi per indennità (benefits) sono aumentati dello 0,6%, ad un ritmo inferiore rispetto al +0,8% delprecedente.

(Teleborsa) - Stabile la crescita del costo del lavoro nel 3° trimestre dell'anno. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics (BLS) l'indice del costo del lavoro è salito dello 0,5% come ...

