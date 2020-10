Usa 2020, è già partito lo scontro giudiziario. I timori di Trump sul voto per corrispondenza (Di venerdì 30 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaLa gara elettorale tra Joe Biden e Donald Trump viene spesso paragonata alle elezioni del 2000 tra George W. Bush e Al Gore. In quell’occasione gli Stati Uniti rimasero con il fiato sospeso per circa un mese dopo la fine delle elezioni, il tempo necessario per risolvere una controversia nata in Florida, dove in varie contee in cui era favorito Al Gore i voti non erano stati contati correttamente. Alla fine, dopo una serie di azioni legali, recriminazioni e addirittura una protesta passata alla storia come la “Rivolta di Brooks Brothers” era dovuta intervenire la Corte Suprema per bloccare il riconteggio dei voti, confermando la vittoria di Bush nello stato e, visto che il margine tra i due candidati era piuttosto sottile, nell’intero Paese. Oggi con la campagna elettorale ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020) Elezioni Usa: candidati, sondaggi e come si votaLa gara elettorale tra Joe Biden e Donaldviene spesso paragonata alle elezioni del 2000 tra George W. Bush e Al Gore. In quell’occasione gli Stati Uniti rimasero con il fiato sospeso per circa un mese dopo la fine delle elezioni, il tempo necessario per risolvere una controversia nata in Florida, dove in varie contee in cui era favorito Al Gore i voti non erano stati contati correttamente. Alla fine, dopo una serie di azioni legali, recriminazioni e addirittura una protesta passata alla storia come la “Rivolta di Brooks Brothers” era dovuta intervenire la Corte Suprema per bloccare il riconteggio dei voti, confermando la vittoria di Bush nello stato e, visto che il margine tra i due candidati era piuttosto sottile, nell’intero Paese. Oggi con la campagna elettorale ...

