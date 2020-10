Urbano Cairo positivo al Covid-19 È in osservazione all’ospedale San Paolo di Milano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera,, presidente del Torino e di Rcs, èal-19. In mattinataè stato trattenuto inpresso l’ospedale Sandiper tutti gli accertamenti e gli esami del caso e per iniziare la cura. Le sue condizioni di salute – si legge -sono abbastanza buone ma resta in. Foto: Sito uff. Torino L'articoloal-19. È inall’ospedale Sandiproviene da Alfredo Pedullà.

SkyTG24 : Covid, Urbano Cairo ricoverato a Milano - fattoquotidiano : Urbano #Cairo, presidente di Rcs e proprietario del Torino Calcio, è positivo al #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covide, Urbano Cairo positivo: ricoverato al San Paolo di Milano #urbanocairo - apavo75 : RT @Marco_dreams: Urbano Cairo positivo al Coronavirus. Mi ricordo che qualche mese fa diceva che “Il Covid è una ottima opportunità per in… - StampaTorino : Urbano Cairo positivo al Covid, ricoverato in ospedale a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Urbano Cairo

... in smart-working dopo essere entrata a contatto con un positivo ... assicura Il Tempo , non sono dispiaciuti, affatto, ad Urbano ... assicura Il Tempo , non sono dispiaciuti, affatto, ad Urbano Ca ...CAIRO TORINO CORONAVIRUS – Urbano Cairo, presidente di Rcs e del Torino, è risultato positivo al coronavirus. Nella mattina di venerdì è stato preso in osservazione dall’ospedale San Paolo di Milano ...