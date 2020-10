Urbano Cairo è positivo al coronavirus: si trova in ospedale al San Paolo di Milano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Urbano Cairo, presidente di Rcs e proprietario del Torino Calcio, è positivo al coronavirus. L’imprenditore è arrivato venerdì mattina all’ospedale San Paolo di Milano, riporta il sito del Corriere della Sera edito da Rcs, ed è stato trattenuto per tutti gli accertamenti del caso e per iniziare la cura. Le sue condizioni di salute sarebbero, secondo il quotidiano di via Solferino, “abbastanza buone”. L'articolo Urbano Cairo è positivo al coronavirus: si trova in ospedale al San Paolo di Milano proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020), presidente di Rcs e proprietario del Torino Calcio, èal. L’imprenditore è arrivato venerdì mattina all’Sandi, riporta il sito del Corriere della Sera edito da Rcs, ed è stato trattenuto per tutti gli accertamenti del caso e per iniziare la cura. Le sue condizioni di salute sarebbero, secondo il quotidiano di via Solferino, “abbastanza buone”. L'articoloal: siinal Sandiproviene da Il Fatto Quotidiano.

