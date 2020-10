Uomini e donne, Selene difende Beatrice dopo le sue lacrime nell’ultima puntata (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vi ricordate di Selene Querulo? Fino a poche settimane fa era una delle corteggiatrici di Davide Donadei a Uomini e donne. Tra lei e l’altra corteggiatrice Beatrice Buonocore non correva buon sangue, tanto che le due ragazze si erano spesso scontrate nello studio di Maria De Filippi. Questa volta però, Selene è intervenuta in difesa di Beatrice dopo aver visto quanto accaduto nella puntata di ieri 29 ottobre. Davide bacia sia Beatrice che Chiara, la Buonocore in lacrime Nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri 29 ottobre, il tronista Davide Donadei si è lasciato andare ad un bacio con Beatrice Buonocore, salvo poi ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vi ricordate diQuerulo? Fino a poche settimane fa era una delle corteggiatrici di Davide Donadei a. Tra lei e l’altra corteggiatriceBuonocore non correva buon sangue, tanto che le due ragazze si erano spesso scontrate nello studio di Maria De Filippi. Questa volta però,è intervenuta in difesa diaver visto quanto accaduto nelladi ieri 29 ottobre. Davide bacia siache Chiara, la Buonocore inNelladiandata in onda ieri 29 ottobre, il tronista Davide Donadei si è lasciato andare ad un bacio conBuonocore, salvo poi ...

