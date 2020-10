‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 30 10 20

Leggi su isaechia

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Che brutta aria deve esserci dietro le quinte degli studi Elios, mamma mia che brutto clima e che brutti personaggi. Cioè io non ho capito com’è che la cosa sia stata buttata lì alla leggera e manco approfondita più di tanto dalla conduttrice perché, non so a voi, ma a me che le persone dietro le quinte arrivino alle mani non sembra una cosetta da poco, in altri tempi (o meglio, a favore di altre persone…) ci avrebbero tirato su puntate intere per mesi. E tra l’altro se Aurora Tropea non avesse raccontato l’episodio nessuno avrebbe mai saputo nulla quindi a questo punto mi viene da pensare che chissà quante sono le porcherie che ignoriamo, chissà quanta gente che in video appare A poi nella realtà è una cazzo di B, chissà quanto schifo nascosto sotto il tappetino. Che poi, vi dirò, non ...