Uomini e Donne | il mistero attorno ad Andrea Damante | chi è la signora che ha pagato il conto della casa lussuosa?

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 30 ottobre 2020)e Giulia De Lellis sono tornati alla ribalta in questi giorni, chi per un motivo, chi per un altro. L’esperta di tendenze ha scatenato una polemica per aver pubblicato delle foto a Milano senza mascherina, il deejay veronese, invece, è avvolto da uno stranoPARLA DI GIULIA DE LELLIS – … L'articolo, ilad: chi è lache hail