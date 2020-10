Underdog | Combattere per la Vita di Masaharu Take apre il Tokio Film Festival

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “” viene presentato in anteprima al Tokyo International, che inizia sabato e si protrae fino al 9 novembre.disi sono sempre concentrati su storie dolorose sulla “sottoclasse” giapponese, persone spesso trascurate in una nazione stereotipata come monoliticamente benestante. Gli eroi del suo ultimo lavoro, “”, non potrebbero essere più abbattuti, stoicamente laboriosi ma irrimediabilmente sottoclasse: sono pugili. ilmostra che la sconfitta a volte può essere gloriosa., diretto da, aprirà ilil 31 ...