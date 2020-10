Una Vita anticipazioni: arriva ARMANDO CABALLERO, il nuovo amore di… (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se in Spagna l’arcigna Susana (Amparo Fernandez) sta per uscire di scena, in Italia l’ex sarta sarà presto coinvolta in una storyline nuova di zecca. Nel corso della puntata 1101 di Una Vita, i telespettatori faranno infatti la conoscenza di ARMANDO CABALLERO (Antonio Lozano), un uomo che sarà destinato a sconvolgere la Vita di tutti gli abitanti dell’ormai noto quartiere di Acacias.Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: BILL e KATIE, nel 2021 accadrà qualcosa che…Una Vita, spoiler: ARMANDO arriva nel quartiere In base alle anticipazioni, si scopre che ARMANDO si affaccerà per la prima volta nel rione grazie a Liberto Mendez (Jorge Pobes), che lo ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se in Spagna l’arcigna Susana (Amparo Fernandez) sta per uscire di scena, in Italia l’ex sarta sarà presto coinvolta in una storyline nuova di zecca. Nel corso della puntata 1101 di Una, i telespettatori faranno infatti la conoscenza di(Antonio Lozano), un uomo che sarà destinato a sconvolgere ladi tutti gli abitanti dell’ormai noto quartiere di Acacias.Leggi anche: Beautiful,americane: BILL e KATIE, nel 2021 accadrà qualcosa che…Una, spoiler:nel quartiere In base alle, si scopre chesi affaccerà per la prima volta nel rione grazie a Liberto Mendez (Jorge Pobes), che lo ...

