Una Vita, anticipazioni 30 ottobre: Lolita perde il bambino?

anticipazioni "Una Vita", puntata del 30 ottobre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15 circa? Lolita, incinta del primo figlio, si è sentita male. Tutti hanno pensato che i dolori che la giovane avverte alla pancia siano una spia della sua gravidanza a rischio. In realtà, per fortuna, è solo un'indigestione. Lolita si è sentita male e tutti hanno temuto che la ragazza

