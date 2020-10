Una Vita Anticipazioni 30 ottobre 2020: Grande paura per Lolita. Ecco cosa succede... (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vediamo le Anticipazioni e le Trame della soap Una Vita per la Puntata del 30 ottobre 2020, Lolita si è sentita male ma per fortuna non è nulla di serio. La ragazza, ancora molto spaventata, chiede un grosso favore a Ramon e Carmen. Leggi su comingsoon (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vediamo lee le Trame della soap Unaper la Puntata del 30si è sentita male ma per fortuna non è nulla di serio. La ragazza, ancora molto spaventata, chiede un grosso favore a Ramon e Carmen.

albertoangela : #Ulisse torna questa sera alle 21.25 su @RaiUno con una puntata dedicata a Maria Antonietta, l’ultima regina di Fra… - GoalItalia : Povero #Morata: una vita in fuorigioco ???? - teatrolafenice : ?? La Fenice c'è in tutto il suo splendore, certo, ma le manca lo spirito che la anima, dandole vita. Questo è il pa… - caberi957 : RT @iltrumpo: “Le persone che nutrono una specie di livore contro tutto il resto del mondo sono sempre pericolose. Perché sembra che siano… - AnneBonny_1702 : RT @GemmitiMoreno: “Una mattina ti svegli e dici: Era una solo una Favola.. Sorridi di te. Ma nel profondo non sorridi affatto. Sai bene… -