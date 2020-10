UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 2 novembre 2020 (Di venerdì 30 ottobre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 2 novembre 2020: prosegue la brutta e pericolosa avventura di Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). I due, che dovevano andare a Indica, vengono aggrediti da dei brutti ceffi e le cose sembrano mettersi davvero male per loro.Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: furto al Paradiso, STEFANIA ha dei sospetti!Il piano organizzato da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) con l’ausilio di Lara Martinelli (Chiara Conti) procede senza alcun intoppo… Marina Giordano (Nina Soldano) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) non sanno di essere sempre più nei guai! Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 30 ottobre 2020)di Unalin onda lunedì 2: prosegue la brutta e pericolosa avventura di Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). I due, che dovevano andare a Indica, vengono aggrediti da dei brutti ceffi e le cose sembrano mettersi davvero male per loro.Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5: furto al Paradiso, STEFANIA ha dei sospetti!Il piano organizzato da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) con l’ausilio di Lara Martinelli (Chiara Conti) procede senza alcun intoppo… Marina Giordano (Nina Soldano) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) non sanno di essere sempre più nei guai! Unal: tutte le nostre news anche su ...

