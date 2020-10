Un posto al sole anticipazioni: NIKO allo Studio Leone? Beatrice lo contatta e… (Di venerdì 30 ottobre 2020) A Un posto al sole continua a tenere banco la storyline di NIKO (Luca Turco) in versione “autodistruttiva”. Il ragazzo, dopo il fallimento del suo progetto di vita con Susanna (Agnese Lorenzini), sta cadendo in una pericolosa spirale in cui inizia a venir meno anche la sua credibilità professionale. Il giovane Poggi, insomma, sembra solo aver voglia di lasciarsi andare e in questo non lo sta di certo aiutando la sua nuova amicizia con Leonardo Arena (Erik Tonelli)…Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: EULALIA CASTRO muore… ma RAIMUNDO dov’è?Comunque sia, nelle ultime puntate di Upas avrete certamente notato l’intenzione di NIKO di lasciare lo Studio Navarra, che – ve lo anticipiamo – da ora in poi sarà un argomento ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 30 ottobre 2020) A Unalcontinua a tenere banco la storyline di(Luca Turco) in versione “autodistruttiva”. Il ragazzo, dopo il fallimento del suo progetto di vita con Susanna (Agnese Lorenzini), sta cadendo in una pericolosa spirale in cui inizia a venir meno anche la sua credibilità professionale. Il giovane Poggi, insomma, sembra solo aver voglia di lasciarsi andare e in questo non lo sta di certo aiutando la sua nuova amicizia con Leonardo Arena (Erik Tonelli)…Leggi anche: Il Segreto: EULALIA CASTRO muore… ma RAIMUNDO dov’è?Comunque sia, nelle ultime puntate di Upas avrete certamente notato l’intenzione didi lasciare loNavarra, che – ve lo anticipiamo – da ora in poi sarà un argomento ...

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Cosa cambierà ora per il giovane Poggi? - Voivodaclan : @keziahmason1 @boia_er Apri un chiosco in qualche posto di perenne sole e caldo tranquillo... Vivi di vita e non di progetti ?? - lucapetroianni : @Laura6976 Vado controcorrente. Passeggia. Trova un posto in natura e passeggia. Con il sole a baciarti. E fermati… - UnDueTreContest : Negli anni scorsi: 2009: Meraviglioso (3°) 2010: Sing-hiozzo (35°) 2012: Ti è mai successo (38°) 2013: Sole (47°)… - dalvianodicasa : Niente raga accendo e EliFalsaGreg sta a prende il sole, sempre nello stesso posto e con gli stessi occhiali #GFVIP -