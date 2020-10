Ultime Notizie Roma del 30-10-2020 ore 14:10 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio il PIL italiano nel terzo trimestre 20 20 è registrato un rimbalzo del 16 1% sul trimestre precedente lo riferisce l’Istat in base alle Stime provvisorie rimbalzo superiore alle Stime degli analisti dello stesso governo rispetto al periodo di settembre 2019 l’economia invece registrato meno 4 7% la variazione acquisita del PIL per il 2020 è pari così almeno al 2% rimbalzano anche il tedesco E quello francese la Germania Segna un più 2% sul trimestre precedente governo di Berlino ti vede almeno cinque 5% il dato per l’impero 2020 la Francia registro più 18 e 2% una previsione di meno 10% per l’intero torna libera e con obbligo di firma Cecilia Marogna la manager ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio il PIL italiano nel terzo trimestre 20 20 è registrato un rimbalzo del 16 1% sul trimestre precedente lo riferisce l’Istat in base alle Stime provvisorie rimbalzo superiore alle Stime degli analisti dello stesso governo rispetto al periodo di settembre 2019 l’economia invece registrato meno 4 7% la variazione acquisita del PIL per ilè pari così almeno al 2% rimbalzano anche il tedesco E quello francese la Germania Segna un più 2% sul trimestre precedente governo di Berlino ti vede almeno cinque 5% il dato per l’imperola Francia registro più 18 e 2% una previsione di meno 10% per l’intero torna libera e con obbligo di firma Cecilia Marogna la manager ...

