UFC Fight Night 181 – Anteprima – Silva Vs Hall (Di venerdì 30 ottobre 2020) UFC Fight Night 181 torna a Las Vegas per una card da non sottovalutare, dopo gli storici eventi di Abu Dhabi e l'ultimo trionfo di Khabib Nurmagomedov. Nel main event vedremo il ritorno nell'ottagono della leggenda delle MMA Anderson Silva (34-10), forse al suo ultimo incontro in UFC, contro il veterano Uriah Hall (15-9). La main card sarà visibile su DAZN dalle ore 0.00 di Domenica 1 Novembre. Nella notte di Halloween, vi sono parecchi nomi terrificanti che difficilmente deludono i fan. Partendo da un co main event che si preannuncia pirotecnico tra due talenti come Bryce Mitchell (13-0) e Andre Fili (21-7), passando dalla potenza fisica di Greg Hardy (6-2) e la folle tenacia di Bobby Green (27-10-1).

