Udinese-Milan | le probabili formazioni

Leggi su giornal

(Di venerdì 30 ottobre 2020)– Alla Dacia Arena l’di Gotti ospita ildi Pioli. Gara che sembra una passeggiata, sulla carta, per i rossoneri, ma attenzione ai friulani: la squadra di Gotti può sorprendere se non affrontata con la giusta mentalità, tanta qualità e un De Paul in forma smagliante. Nelledipossibile qualche novità per Gotti. Pronto Nicolas per la porta e De Maio per dirigere la difesa, dove si giocano un posto Samir e Bonifazi. Può tornare Larsen a occupare la fascia destra; il danese ristabilito dall’infortunio, ma sarà staffetta con Molina. In mezzo al campo in pole Arslan per affiancare De ...