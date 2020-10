Ucciso da carabiniere, spunta il murales di Ugo Russo ai Quartieri Spagnoli (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo il murale per Luigi Caiafa in via dei Tribunali arriva quello a Ugo Russo ai Quartieri Spagnoli morto mentre tentava di rubare un rolex a un carabiniere. Il volto del giovane è stato realizzato in zona piazzetta Parrocchiella. “Ormai intere zone dei Napoli sono piene di murale dedicati a piccoli o grandi criminali – dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “A nessuno fa piacere che una persona muoia ancor di più se è un ragazzino – continua Borrelli che ha chiesto al comune e alla soprintendenza se ci siano state autorizzazioni – ma le famiglie invece di fare autocritica per come hanno educato i loro figli in modo violento e illegale impongono il loro dolore a tutti facendo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo il murale per Luigi Caiafa in via dei Tribunali arriva quello a Ugoaimorto mentre tentava di rubare un rolex a un. Il volto del giovane è stato realizzato in zona piazzetta Parrocchiella. “Ormai intere zone dei Napoli sono piene di murale dedicati a piccoli o grandi criminali – dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “A nessuno fa piacere che una persona muoia ancor di più se è un ragazzino – continua Borrelli che ha chiesto al comune e alla soprintendenza se ci siano state autorizzazioni – ma le famiglie invece di fare autocritica per come hanno educato i loro figli in modo violento e illegale impongono il loro dolore a tutti facendo ...

