Tv Talk gli ospiti e gli argomenti di sabato 31 ottobre

Nuovo appuntamento con Tv Talk, sabato 31 ottobre alle 15:00. Alla guida del programma Massimo Bernardini affiancato dalle figure storiche della trasmissione Cinzia Bancone, Silvia Motta (l'esperta di ascolti) e Sebastiano Pucciarelli. Parte della puntata come sempre i Retveet e i dati di ascolto della settimana tv. Covid e proteste nella tv sono il tema della puntata: qual è il ruolo della tv e come si gestisce questo racconto senza generare ulteriore ansia? Il tema sarà affrontato con Riccardo Bocca, Valentina Petrini e Mario Giordano con cui si parlerà anche di Fuori dal Coro. Interverrà Giacomo Ferrara per parlare di Suburra e del filone criminale nella fiction. Scuola e studenti saranno al centro della seconda parte. La tv riesce a dar voce a questa generazione in un momento così difficile?

Infine, uno strano fenomeno della tv italiana: gli intellettuali che decidono di partecipare ai reality per provare a rovesciarne i ...

Anche i giornalisti hanno delle colpe rispetto al virus

Oggi parliamo di noi. Di noi giornalisti. Ed è il caso di farlo adesso, mentre tutta la stampa è impegnata nelle sue doverose, ma spesso tardive, denunce. Con la pandemia che impazza e la paura che sa ...

Oggi parliamo di noi. Di noi giornalisti. Ed è il caso di farlo adesso, mentre tutta la stampa è impegnata nelle sue doverose, ma spesso tardive, denunce. Con la pandemia che impazza e la paura che sa ...