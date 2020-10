Tutti i calciatori di Serie A positivi al Coronavirus (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus colpisce forte la Serie A e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesserati calciatori e non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:ATALANTA (1)Marco CarnesecchiCROTONE (1)Denis DragusHELLAS VERONA (1)Koray GuntherINTER (1)Milan SkriniarJUVENTUS (1)Cristiano Ronaldo LAZIO (4)Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Ciro Immobile risultati debolmente positivi al test Uefa prima della trasferta in Belgio di Champions League. Risultati da verificare con nuovo giro di tamponiMILAN (3)Matteo Gabbia, Gianluigi Donnarumma e Jens-Petter HaugePARMA (4)Juan Francisco ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'emergenzacolpisce forte laA e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesseratie non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:ATALANTA (1)Marco CarnesecchiCROTONE (1)Denis DragusHELLAS VERONA (1)Koray GuntherINTER (1)Milan SkriniarJUVENTUS (1)Cristiano Ronaldo LAZIO (4)Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Ciro Immobile risultati debolmenteal test Uefa prima della trasferta in Belgio di Champions League. Risultati da verificare con nuovo giro di tamponiMILAN (3)Matteo Gabbia, Gianluigi Donnarumma e Jens-Petter HaugePARMA (4)Juan Francisco ...

juventusfc : ?? @Pirlo_Official : «Abbiamo a disposizione tante soluzioni offensive: @PauDybala_JR sta bene, ma abbiamo tanti ca… - guarnieribe : All’illusionista non la si fa. Uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi - Elisabe69349926 : @poliziadistato E tutti quelli calciatori che non parlano italiano.......come hanno avuto la cittadinanza....... pagando? - szilviade_ : RT @ruggierofilann4: #Maradona60 AUGURI DI BUON COMPLEANNO PER I SUOI 60 ANNI A DIEGO ARMANDO MARADONA. EL BIBE DE ORO, RE DI NAPOLI, TRA I… - Dida_ti : RT @ruggierofilann4: #Maradona60 AUGURI DI BUON COMPLEANNO PER I SUOI 60 ANNI A DIEGO ARMANDO MARADONA. EL BIBE DE ORO, RE DI NAPOLI, TRA I… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti calciatori Recoba cuoco, Totti “ricercato” e Bettarini…li fa tutti: calciatori e reality, una relazione ormai solida Il Posticipo Prato, il ritorno in campo è lontano Tomi: "Servono regole più chiare"

"E’ giusto tutelare al massimo la salute di tutti, calciatori compresi. Però serve un regolamento chiaro, simile a quello che utilizzano in serie A. Altrimenti ho la sensazione che ci siano, purtroppo ...

Le notizie del giorno – Tutti contro Cristiano Ronaldo e le voci di gossip sull’ex moglie di Dzemaili

Le notizie del giorno, il messaggio di Cristiano Ronaldo ha scatenato una vera e propria bufera. Sono arrivate anche voci di gossip ...

"E’ giusto tutelare al massimo la salute di tutti, calciatori compresi. Però serve un regolamento chiaro, simile a quello che utilizzano in serie A. Altrimenti ho la sensazione che ci siano, purtroppo ...Le notizie del giorno, il messaggio di Cristiano Ronaldo ha scatenato una vera e propria bufera. Sono arrivate anche voci di gossip ...