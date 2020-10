Tutte le scuole chiuse in Campania da lunedì: le motivazioni di De Luca (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La decisione era stata anticipata nella tarda mattinata odierna: da lunedì in Campania Tutte le scuole saranno chiuse, o meglio (per usare le parole di De Luca) non sarà permessa la didattica in presenza. Il presidente della Regione Campania ha spiegato i motivi della nuova ordinanza con la quale ha chiuso anche le scuole primarie durante la consueta conferenza del venerdì. “Considero sconcertante la ripetizione di litanie che non hanno nulla a che fare con la condizione dell’epidemia. Non si può sentire un ministro dell’istruzione che continua a ripetere a pappagallo che dobbiamo tenere aperto, ma come fai a tenere aperto se registri centinai di contagi. Come si fa a ripetere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La decisione era stata anticipata nella tarda mattinata odierna: da lunedì inlesaranno, o meglio (per usare le parole di De) non sarà permessa la didattica in presenza. Il presidente della Regioneha spiegato i motivi della nuova ordinanza con la quale ha chiuso anche leprimarie durante la consueta conferenza del venerdì. “Considero sconcertante la ripetizione di litanie che non hanno nulla a che fare con la condizione dell’epidemia. Non si può sentire un ministro dell’istruzione che continua a ripetere a pappagallo che dobbiamo tenere aperto, ma come fai a tenere aperto se registri centinai di contagi. Come si fa a ripetere ...

