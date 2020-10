Turismo | trenta perle italiane per esorcizzare il Covid

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio virtuale alla scoperta delle meraviglie della Penisola. Lo propone il progetto “Ti Amo Italia”, un tour in 30 delle nostre più belle località che trovano posto su altrettanti barattoli di Nutella in edizione limitata, pensati per l'occasione da Enit e Ferrero. Dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline dei nostri mari ai paesi più colorati: ogni vasetto è uno scorcio prezioso. Fra lelocalità anche i colli di San Severino Marche, e Civita di Bagnoregio, nel Lazio.“Tante persone ci hanno conosciuto anche grazie a questa simpatica e lodevole iniziativa”, afferma Rosa Piermattei, sindaco di San Severino Marche.“Apprezzo e ringrazio la famiglia Ferrero ed Enit – sottolinea Luca Profili, sindaco di Bagnoregio – per aver ...