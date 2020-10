Turismo, 30 perle italiane per esorcizzare il covid (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un viaggio virtuale alla scoperta delle meraviglie della Penisola. Lo propone il progetto “Ti Amo Italia”, un tour in 30 delle nostre più belle località che trovano posto su altrettanti barattoli di Nutella in edizione limitata, pensati per l’occasione da Enit e Ferrero. Dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline dei nostri mari ai paesi più colorati: ogni vasetto è uno scorcio prezioso. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un viaggio virtuale alla scoperta delle meraviglie della Penisola. Lo propone il progetto “Ti Amo Italia”, un tour in 30 delle nostre più belle località che trovano posto su altrettanti barattoli di Nutella in edizione limitata, pensati per l’occasione da Enit e Ferrero. Dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline dei nostri mari ai paesi più colorati: ogni vasetto è uno scorcio prezioso. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Turismo, 30 perle italiane per esorcizzare il covid - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: Quattro nuove perle per i Borghi più Belli: sono Tropea, Monte Sant’Angelo, Monteleone d’Orvieto e Bassano in Teverina… - ABenedetti32 : RT @TurismoItaliaNw: Quattro nuove perle per i Borghi più Belli: sono Tropea, Monte Sant’Angelo, Monteleone d’Orvieto e Bassano in Teverina… - Botti801 : RT @TurismoItaliaNw: Quattro nuove perle per i Borghi più Belli: sono Tropea, Monte Sant’Angelo, Monteleone d’Orvieto e Bassano in Teverina… - giornalista3 : RT @TurismoItaliaNw: Quattro nuove perle per i Borghi più Belli: sono Tropea, Monte Sant’Angelo, Monteleone d’Orvieto e Bassano in Teverina… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo perle Turismo, 30 perle italiane per esorcizzare il covid Il Corriere della Città Cossack, la città abbandonata ora rinasce

Abbandonata dopo la corsa all'oro Cossack, in Australia, è una città fantasma che rinasce grazie al turismo ed alla natura incontaminata ...

Cossack, città fantasma in Australia nata per le perle

La storia di Cossack è legata alle perle La storia di Cossack si costruisce intorno alla ... e sono stati raccolti fondi per provvedere al loro restauro. Oggi il turismo fa rinascere Cossack I ...

Abbandonata dopo la corsa all'oro Cossack, in Australia, è una città fantasma che rinasce grazie al turismo ed alla natura incontaminata ...La storia di Cossack è legata alle perle La storia di Cossack si costruisce intorno alla ... e sono stati raccolti fondi per provvedere al loro restauro. Oggi il turismo fa rinascere Cossack I ...