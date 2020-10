Turchia: morto l'ex premier Mesut Yilmaz (Di venerdì 30 ottobre 2020) ISTANBUL, 30 OTT - L'ex primo ministro turco Ahmet Mesut Yilmaz è deceduto oggi all'ospedale Florence Ninghtingale di Istanbul all'età di 73 anni. A dare notizia è stato il primario del nosocomio, il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) ISTANBUL, 30 OTT - L'ex primo ministro turco Ahmetè deceduto oggi all'ospedale Florence Ninghtingale di Istanbul all'età di 73 anni. A dare notizia è stato il primario del nosocomio, il ...

CorriereQ : Turchia: morto l’ex premier Mesut Yilmaz - fisco24_info : Turchia: morto l'ex premier Mesut Yilmaz: Fu alla guida di 3 governi negli anni Novanta - Debris65 : Un reportage sulla Sporca Guerra Turca ( NO. La Sporca Guerra di Erdogan! Non della Turchia) in Azerbaijan che ora… - LaZiaMat : RT @Annalagavo: Questa statua si trova in Turchia, ho trovato la foto su Instagram, e visto che mi ha colpita, ho cercato informazioni. Al… - AndreaB25170555 : RT @Annalagavo: Questa statua si trova in Turchia, ho trovato la foto su Instagram, e visto che mi ha colpita, ho cercato informazioni. Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia morto Turchia: morto l'ex premier Mesut Yilmaz Gazzetta di Parma Turchia: morto l'ex premier Mesut Yilmaz

L'ex primo ministro turco Ahmet Mesut Yilmaz è deceduto oggi all'ospedale Florence Ninghtingale di Istanbul all'età di 73 anni. A dare notizia è stato il primario del nosocomio, il dottor Ozgur Samilg ...

Arriva l’Atlante dei misteri dell’antichità: intervista all’autore, Francesco Bongiorni

Mi piace molto la storia dei cancelli di Plutone, in Turchia. Si tratta di alcune rovine riscoperte ... Ogni animale che vi passa dentro incontra una morte immediata. Vi ho tirato dentro dei passeri e ...

L'ex primo ministro turco Ahmet Mesut Yilmaz è deceduto oggi all'ospedale Florence Ninghtingale di Istanbul all'età di 73 anni. A dare notizia è stato il primario del nosocomio, il dottor Ozgur Samilg ...Mi piace molto la storia dei cancelli di Plutone, in Turchia. Si tratta di alcune rovine riscoperte ... Ogni animale che vi passa dentro incontra una morte immediata. Vi ho tirato dentro dei passeri e ...