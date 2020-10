Truffe alle assicurazioni, arrestato imprenditore di Vico Equense (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVico Equense (Na) – Con l’aiuto di un avvocato e di due consulenti tecnici di ufficio avrebbe organizzato finti incidenti stradali al fine di frodare le compagnie assicurative facendo ricorso anche a false testimonianze e perizie d’ufficio compiacenti. Oggi la Guardia di Finanza di Torre Annunziata, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, ha sequestrato 10 mila euro in contati, 33 orologi di cui 32 “Rolex” del valore di 537 mila euro e 8 veicoli d’epoca (di cui 7 motoveicoli) nei confronti di I. G., imprenditore di Vico Equense, già destinatario, lo scorso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Con l’aiuto di un avvocato e di due consulenti tecnici di ufficio avrebbe organizzato finti incidenti stradali al fine di frodare le compagnie assicurative facendo ricorso anche a false testimonianze e perizie d’ufficio compiacenti. Oggi la Guardia di Finanza di Torre Annunziata, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, ha sequestrato 10 mila euro in contati, 33 orologi di cui 32 “Rolex” del valore di 537 mila euro e 8 veicoli d’epoca (di cui 7 motoveicoli) nei confronti di I. G.,di, già destinatario, lo scorso ...

coinvolto in un'inchiesta sulle truffe alle assicurazioni e arrestato lo scorso 6 ottobre e insieme con l'avvocato Giovanni Pane, e i periti Vincenzo Polito e Giuseppe Arpaia. Tutti devono rispondere, ...

coinvolto in un'inchiesta sulle truffe alle assicurazioni e arrestato lo scorso 6 ottobre e insieme con l'avvocato Giovanni Pane, e i periti Vincenzo Polito e Giuseppe Arpaia. Tutti devono rispondere, ...