“Troppo gnocca per fare la comica”. Katia Follesa dimagrita e travolta dalle critiche: come è ora e, soprattutto, la sua risposta da applausi. FOTO (Di venerdì 30 ottobre 2020) I personaggi del mondo dello spettacolo sanno bene quanto sia importante la loro immagine. Basta un dettaglio fuori posto e fioccano le polemiche. Ma se siamo abituati a vedere reazioni e giudizi negaviti di fronte, ad esempio, ad un difetto fisico o una forma non proprio smagliante, suscita curiosità l’attacco ad una vip perché… avrebbe perso troppo peso. Eh già, Katia Follesa è finita nel mirino degli haters perché sarebbe diventata “un po’ troppo gnocca per fare la comica”. Roba da non credere, ma è successo davvero. L’attrice e conduttrice radiofonica di Giussano ha postato diverse FOTO su Instagram in cui appare decisamente dimagrita rispetto a qualche tempo fa. Ebbene, c’è chi l’ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) I personaggi del mondo dello spettacolo sanno bene quanto sia importante la loro immagine. Basta un dettaglio fuori posto e fioccano le polemiche. Ma se siamo abituati a vedere reazioni e giudizi negaviti di fronte, ad esempio, ad un difetto fisico o una forma non proprio smagliante, suscita curiosità l’attacco ad una vip perché… avrebbe perso troppo peso. Eh già,è finita nel mirino degli haters perché sarebbe diventata “un po’ troppoperla comica”. Roba da non credere, ma è successo davvero. L’attrice e conduttrice radiofonica di Giussano ha postato diversesu Instagram in cui appare decisamenterispetto a qualche tempo fa. Ebbene, c’è chi l’ha ...

SalvoNalbone : RT @_DAGOSPIA_: 'TROPPO GNOCCA PER FARE LA COMICA. SEMBRI QUASI BONA'– KATIA FOLLESA NEL MIRINO DEGLI HATER - _DAGOSPIA_ : 'TROPPO GNOCCA PER FARE LA COMICA. SEMBRI QUASI BONA'– KATIA FOLLESA NEL MIRINO DEGLI HATER - TonyC_81 : @venere_dirimmel Non sei il mio tipo...sei troppo gnocca rispetto a me ?? - neonsatvrn : ho appwenA letto su tiktok un commento che diceva che i bts se la tirano troppo cioé insomma pure io se fossi gnocc… - SANATISMO : non la sopporto è troppo GNOCCA ?? -

