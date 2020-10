"Troppo gno... per fare la comica": Katia Follesa nel mirino dopo il dimagrimento - (Di venerdì 30 ottobre 2020) Novella Toloni L'attrice comica, conduttrice del programma Cake Star, è finita al centro dell'attenzione dei criticoni del web dopo la pubblicazione di una foto su Instagram in cui si mostra decisamente dimagrita Se sei grassa non va bene, se sei Troppo magra neanche. Non c'è limite alle critiche per il popolo dei social network. Questa volta a finire nel mirino degli odiatori del web è stata, suo malgrado, la simpaticissima Katia Follesa. La comica di Giussano ha subito un'evidente trasformazione fisica, perdendo quasi venti chili, e questo non è passato inosservato. Ma se molti hanno applaudito alle sue nuove forme, altri non hanno perso occasione per criticarla. nodo 1482534 Katia Follesa ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Novella Toloni L'attrice, conduttrice del programma Cake Star, è finita al centro dell'attenzione dei criticoni del webla pubblicazione di una foto su Instagram in cui si mostra decisamente dimagrita Se sei grassa non va bene, se seimagra neanche. Non c'è limite alle critiche per il popolo dei social network. Questa volta a finire neldegli odiatori del web è stata, suo malgrado, la simpaticissima. Ladi Giussano ha subito un'evidente trasformazione fisica, perdendo quasi venti chili, e questo non è passato inosservato. Ma se molti hanno applaudito alle sue nuove forme, altri non hanno perso occasione per criticarla. nodo 1482534...

hinatroia : @oikanjiro dici? per me gno ha troppo lo sguardo da brat bottom furbetto, non mi fa fare arf arf come iwa -

Ultime Notizie dalla rete : Troppo gno «Quanta femminilità», Elodie provocante in leggings e reggiseno: «Sei proprio gno**a!» UrbanPost "Troppo gno... per fare la comica": Katia Follesa nel mirino dopo il dimagrimento

Katia Follesa è finita al centro delle critiche social dopo il drastico dimagrimento. Ma lei, incassate le cattiverie replica: "Ferita dall'accanimento".

Katia Follesa è finita al centro delle critiche social dopo il drastico dimagrimento. Ma lei, incassate le cattiverie replica: "Ferita dall'accanimento".