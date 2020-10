Trieste festeggerà il Natale per oltre due mesi con 590mila euro di spesa, 460mila in luci (Di venerdì 30 ottobre 2020) Quest’anno il Natale a Trieste costerà 590mila euro: a tanto ammonta la spesa stanziata dalla giunta comunale di centrodestra per decorare la città durante la festività cristiana. Una cifra mai così alta, proprio nell’anno del Covid. E se le opposizioni sottolineano l’inadeguatezza di una simile scelta, il sindaco Roberto Dipiazza la difende: “È un investimento che porta lavoro”. Mentre in tutta Italia la seconda ondata del Covid desta preoccupazioni e paure, Trieste si prepara al Natale. Il 3 novembre, in occasione della festa patronale della città, verranno infatti accese le luminarie e le note di celebri canzoni natalizie risuoneranno nel centro città. Un Natale lungo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Quest’anno ilcosterà: a tanto ammonta lastanziata dalla giunta comunale di centrodestra per decorare la città durante la festività cristiana. Una cifra mai così alta, proprio nell’anno del Covid. E se le opposizioni sottolineano l’inadeguatezza di una simile scelta, il sindaco Roberto Dipiazza la difende: “È un investimento che porta lavoro”. Mentre in tutta Italia la seconda ondata del Covid desta preoccupazioni e paure,si prepara al. Il 3 novembre, in occasione della festa patronale della città, verranno infatti accese le luminarie e le note di celebri canzoni natalizie risuoneranno nel centro città. Unlungo ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Trieste festeggerà il Natale per oltre due mesi con 590mila euro di spesa, 460mila in luci - clikservernet : Trieste festeggerà il Natale per oltre due mesi con 590mila euro di spesa, 460mila in luci - Noovyis : (Trieste festeggerà il Natale per oltre due mesi con 590mila euro di spesa, 460mila in luci) Playhitmusic - - fattoquotidiano : Trieste festeggerà il Natale per oltre due mesi con 590mila euro di spesa, 460mila in luci - MPenikas : FQ: Trieste festeggerà il Natale per oltre due mesi con 590mila euro di spesa, 460mila in luci… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste festeggerà Trieste festeggerà il Natale per oltre due mesi con 590mila euro di spesa, 460mila in luci Il Fatto Quotidiano