Trento Inquinamento atmosferico | ripartono le limitazioni al traffico

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche quest’anno il Comune didà attuazione al piano di tutela della qualità dell’aria adottato dalla Giunta provinciale. Il piano antismog è in vigore dal 1° novembre fino al 31 marzo 2021 con una serie di provvedimenti strutturali che hanno come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di polveri fini e di ossidi di azoto. La prima categoria di interventi riguarda la limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti. Tutti i giorni, esclusi sabato e festivi, dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19, è previsto il blocco per tutti i veicoli classificati “euro 0”, i veicoli classificati “euro 1” alimentati a diesel, gli autoveicoli classificati “euro 2” ad accezione di quelli dotati di filtro antiparticolato omologato F.A.P. alimentati a diesel, motocicli e ...