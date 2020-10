“Trasportata d’urgenza al pronto soccorso”. Paura per il volto di Ballando (Di venerdì 30 ottobre 2020) ‘Ballando con le stelle’ è stato a dir poco sfortunato, tra casi di coronavirus e infortuni. Per Milly Carlucci non c’è mai stata pace e praticamente ogni settimana è successo qualcosa di negativo che ha messo a rischio uno o più concorrenti. Dopo la tendinite di Elisa Isoardi, un’altra partecipante della trasmissione Rai ha avuto un malessere fisico. Stiamo parlando di Lucrezia Lando, che svolge il compito di maestra di Gilles Rocca. Ha dovuto interrompere l’attività per un problema. E non è stata una problematica di poco conto, visto che è dovuta ricorrere alle cure dell’ospedale. Nella mattinata del 30 ottobre, la donna è intervenuta in collegamento al programma condotto da Eleonora Daniele, ‘Storie Italiane’. Il suo racconto è stato molto forte, infatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) ‘con le stelle’ è stato a dir poco sfortunato, tra casi di coronavirus e infortuni. Per Milly Carlucci non c’è mai stata pace e praticamente ogni settimana è successo qualcosa di negativo che ha messo a rischio uno o più concorrenti. Dopo la tendinite di Elisa Isoardi, un’altra partecipante della trasmissione Rai ha avuto un malessere fisico. Stiamo parlando di Lucrezia Lando, che svolge il compito di maestra di Gilles Rocca. Ha dovuto interrompere l’attività per un problema. E non è stata una problematica di poco conto, visto che è dovuta ricorrere alle cure dell’ospedale. Nella mattinata del 30 ottobre, la donna è intervenuta in collegamento al programma condotto da Eleonora Daniele, ‘Storie Italiane’. Il suo racconto è stato molto forte, infatti ...

ilnazionaleit : Alba, tredicenne investita in località Piana Biglini: trasportata d'urgenza all'ospedale di Verduno - lavocedialba : Alba, tredicenne investita in località Piana Biglini: trasportata d'urgenza all'ospedale di Verduno - Maria_Intermite : RT @TizianaFerrario: altro esempio di surprise bill che può arrivare se ti ammali di #COVID19 in USA.Trasportata incosciente d'urgenza in… - MgraziaT : RT @TizianaFerrario: altro esempio di surprise bill che può arrivare se ti ammali di #COVID19 in USA.Trasportata incosciente d'urgenza in… - FioreFerdi1 : RT @TizianaFerrario: altro esempio di surprise bill che può arrivare se ti ammali di #COVID19 in USA.Trasportata incosciente d'urgenza in… -

Ultime Notizie dalla rete : “Trasportata d’urgenza Malore in mare all'Argentario, muore la principessa Giorgiana Corsini Affaritaliani.it