Traffico Roma del 30-10-2020 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane su via Appia rallentamenti perintenso della via Annia Regilla Quarto Miglio direzione raccordo anulare su quest’ultimo bravi rallenta in carreggiata esterna allo svincolo di Cristoforo Colombo fino allanina possibili disagi per una manifestazione fino alle 19 davanti al Ministero dello Sviluppo Economico di via Molise trasporto pubblico sulle luci per lavori il servizio terminerà anticipo ultima corsa alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni Poi servizio prosegue con il bus linea mcmc Tre lavori ...