Traffico Roma del 30-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord code per incidente sulla Flaminia a partire da Prima Porta fino a via di Grottarossa verso il centro città di conseguenza per le difficoltà di missione sulla stessa Flaminia si sono formate code sul raccordo a partire da Castel Giubileo in carreggiata esterna e dalla Cassia bis in carreggiata interna sempre ano incolonnamenti anche sulla Cassia dal raccordo a via di Grottarossa è sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe tutto in direzione del centro città sulla percorso Urbano dellaL’Aquila code da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale verso il centro proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code dalla Salaria via dei ...