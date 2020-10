Traffico di droga: i dettagli dell’operazione che ha portato a 25 arresti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 6 minuti Salerno – Nelle prime ore della mattina, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino, Caserta, Brescia, Taranto, Parma e Firenze, circa 300 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti, del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano (SA) e del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 25 indagati (23 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), gravemente indiziati, a vario titolo, di “associazione finalizzata al Traffico illecito di sostanze stupefacenti”, con l’aggravante della transnazionalità del reato, “detenzione e spaccio di sostanze ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 6 minuti Salerno – Nelle prime ore della mattina, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino, Caserta, Brescia, Taranto, Parma e Firenze, circa 300 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti, del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano (SA) e del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 25 indagati (23 in carcere e 2 aglidomiciliari), gravemente indiziati, a vario titolo, di “associazione finalizzata alillecito di sostanze stupefacenti”, con l’aggravante della transnazionalità del reato, “detenzione e spaccio di sostanze ...

MediasetTgcom24 : Salerno, traffico droga internazionale e riciclaggio: 27 misure cautelari #droga - _Carabinieri_ : #Carabinieri Lecce, supportati da Elicotteristi e Cinofili Arma, disarticolano associazione dedita al traffico di s… - toscanamedianew : Maxi traffico di droga, arresti anche in Toscana - GraziaFalco : @GiuseppeConteIT Forza Presidente!Gli italiani onesti che lavorano e pagano le tasse, che non imbrogliano con il ne… - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ? Sgominato “El Barrio” sul #Gargano, arresti per traffico di droga. Il blitz scaturito dal misterioso suicidio di un rag… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico droga Salerno, traffico droga internazionale e riciclaggio: 27 misure cautelari TGCOM Varazze, i carabinieri denunciano un trentenne per detenzione di cocaina

Denunciato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, dovrà rispondere, davanti al tribunale di Savona. I controlli e i servizi mirati al contrasto del traffico e allo spaccio degli ...

Arriva la terza stagione di "Suburra", un gran finale che non deluderà i fan

Il ragazzo e Aureliano (Borghi), principino della Ostia criminale, puntano a conquistare il traffico di droga destinato a Roma Nord, assieme alle rispettive compagne, Angelica (Carlotta Antonelli) e ...

Denunciato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, dovrà rispondere, davanti al tribunale di Savona. I controlli e i servizi mirati al contrasto del traffico e allo spaccio degli ...Il ragazzo e Aureliano (Borghi), principino della Ostia criminale, puntano a conquistare il traffico di droga destinato a Roma Nord, assieme alle rispettive compagne, Angelica (Carlotta Antonelli) e ...