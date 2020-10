Tradisce la moglie ma si prende il Covid e lo sgamano: quando i medici scoprono che… (Di venerdì 30 ottobre 2020) Quest’uomo Tradisce la moglie da tempo, ma quando contrae il Coronavirus si ritrova a dover fare i conti con il virus e con la sua infedeltà: la verità viene infatti a galla in modo assurdo. Quest’uomo inglese di trent’anni se la vede brutta in tutti i sensi. Purtroppo scopre di aver contratto il Covid-19, e la sua storia, a partire dalla pubblicazione sui giornali britannici, fa il giro del mondo. Il motivo è bizzarro: a causa del virus, l’uomo vedrà “smascherare” pubblicamente la sua relazione extra-coniugale. Come nascondere il fatto che Tradisce sua moglie da tempo? quando scopre di avere il Coronavirus, l’uomo è costretto a confessare subito ai medici l’iter dei suoi ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 30 ottobre 2020) Quest’uomolada tempo, macontrae il Coronavirus si ritrova a dover fare i conti con il virus e con la sua infedeltà: la verità viene infatti a galla in modo assurdo. Quest’uomo inglese di trent’anni se la vede brutta in tutti i sensi. Purtroppo scopre di aver contratto il-19, e la sua storia, a partire dalla pubblicazione sui giornali britannici, fa il giro del mondo. Il motivo è bizzarro: a causa del virus, l’uomo vedrà “smascherare” pubblicamente la sua relazione extra-coniugale. Come nascondere il fatto chesuada tempo?scopre di avere il Coronavirus, l’uomo è costretto a confessare subito ail’iter dei suoi ...

