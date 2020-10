Torino, il presidente Cairo positivo al Covid-19 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Urbano Cairo positivo al coronavirus. Il presidente del Torino e di RCS è in osservazione all’ospedale San Paolo di Milano: le sue condizioni di salute sono buone Urbano Cairo positivo al Covid-19. Il presidente del Torino e di RCS è in buone condizioni di salute come scrive sul proprio sito web il Corriere della Sera. Cairo da questa mattina è tenuto in osservazione all’ospedale San Paolo di Milano per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso e iniziare la cura. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Urbanoal coronavirus. Ildele di RCS è in osservazione all’ospedale San Paolo di Milano: le sue condizioni di salute sono buone Urbanoal-19. Ildele di RCS è in buone condizioni di salute come scrive sul proprio sito web il Corriere della Sera.da questa mattina è tenuto in osservazione all’ospedale San Paolo di Milano per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso e iniziare la cura. Leggi su Calcionews24.com

c_appendino : Nuovo #dpcm del Presidente Giuseppe Conte. La Città, con tutte le Istituzioni è al lavoro per tutelare le categori… - fattoquotidiano : Urbano #Cairo, presidente di Rcs e proprietario del Torino Calcio, è positivo al #coronavirus - fainformazione : Il presidente del Torino e di Rcs Mediagroup Urbano Cairo ricoverato per Covid È stato il Corriere della Sera a da… - fainfosport : Il presidente del Torino e di Rcs Mediagroup Urbano Cairo ricoverato per Covid È stato il Corriere della Sera a da… - romanewseu : #Coronavirus, positivo il presidente del #Torino #Cairo: ricoverato in ospedale #RomanewsEU -

Ultime Notizie dalla rete : Torino presidente Ordine dei medici di Torino, Giustetto resta il presidente La Stampa Covid, Cirio: 'Un nuovo lockdown? Dipende dalla capacità di tutti di rispettare le regole'

Così il presidente della Regione Alberto Cirio ha parlato ai microfoni della trasmissione 'Ore 14' di Raidue. Tutto dipende da come uno si comporta - ha spiegato il governatore -, dobbiamo limitare i ...

"Urbano Cairo ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano", Dogospia lancia la notizia

Nel frattempo è d’obbligo un grosso in bocca a lupo di pronta guarigione. Siamo certi che il presidente del Torino Calcio riuscirà brillantemente a superare questa malattia che ha sconvolto l'intero ...

Così il presidente della Regione Alberto Cirio ha parlato ai microfoni della trasmissione 'Ore 14' di Raidue. Tutto dipende da come uno si comporta - ha spiegato il governatore -, dobbiamo limitare i ...Nel frattempo è d’obbligo un grosso in bocca a lupo di pronta guarigione. Siamo certi che il presidente del Torino Calcio riuscirà brillantemente a superare questa malattia che ha sconvolto l'intero ...