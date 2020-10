Tiziana Ferrario | età | altezza | peso | marito e figlio | vita privata dopo il Tg1

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “Mamma, giornalista in viaggio tra Roma Milano, New York e Nairobi. Mi arrabbio se mi toccate i diritti delle donne”, queste sono le prima parole che si leggono nella descrizione del suo frequentato profilo Instagram.è un’importante giornalista, che ha lavorato per decenni per l’emittente Rai e vanta più di un’opera letteraria. Inoltre è l’ideatrice del Tg ragazzi (poi Gt ragazzi) l’unico programma d’informazione per giovani in Italia, per cui ha vinto il Telegatto ed altri riconoscimenti. Nel 2020 è uscito il suo libro intitolato: Uomini, è ora di giocare senza falli! E pare proprio che se ne sentirà parlare a lungo. La parità dei sessi è uno dei temi che stanno più a cuore a...