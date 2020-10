Tifoso della Fiorentina morì negli scontri a Lisbona, condannato l'uomo che lo investì (Di venerdì 30 ottobre 2020) E' stato condannato a quattro anni Luis Pina , che investì con la sua auto a Lisbona Marco Ficini , Tifoso della Fiorentina, appartentente al gruppo Settebello. La morte di Ficini avvenne nella notte ... Leggi su lanazione (Di venerdì 30 ottobre 2020) E' statoa quattro anni Luis Pina , che; con la sua auto aMarco Ficini ,, appartentente al gruppo Settebello. La morte di Ficini avvenne nella notte ...

FIRENZE – Per la morte di Marco Ficini, tifoso viola iscritto al club Settebello ... del suo imputato sostenendo che fosse stato Ficini a infrangere il codice della strada.

La tragedia dell'aprile 2017: il giovane, sostenitore viola, era insieme a quelli dello Sporting, gemellati con la società gigliata ...

