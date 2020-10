Ti ricordi… Antonio Luiz da Costa ‘Müller’ | il pupillo di Borsano al Torino tradito dalla ‘saudade’ della moglie e dalle notti in discoteca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Firenze: il destro angolatissimo che batte Landucci e riporta il Toro in partita e gli occhi degli spettatori al campo. È il 30 ottobre 1988. Inizia così l’avventura italiana didadetto Müller, inseguito a lungo dai granata nell’estate 1988: sono riusciti a strapparlo alla Roma, al Napoli e ad altre grandi che avevano visto in quel centravanti con la faccia furba e i folti capelli ricci un talento da portare in Europa. I granata erano andati benissimo l’anno prima con Radice: settimi in campionato perdendo l’accesso all’Europa nello spareggio, ai rigori contro la Juventus, e finalisti in Coppa Italia. Molti dei protagonisti di quell’annata erano però andati via: Corradini e Crippa al Napoli, Polster al Siviglia, Beggreen al Lyngby. La proprietà ...