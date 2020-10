The Midnight Sky, dal 23 dicembre su Netflix il nuovo film di George Clooney (Di venerdì 30 ottobre 2020) The Midnight Sky, George Clooney torna dietro la macchina da presa per Netflix. Dal 23 dicembre il suo nuovo film Il poliedrico George Clooney torna in tripla veste per Netflix: attore, regista e produttore del nuovo film The Midnight Sky, dal 23 dicembre sulla piattaforma streaming. The Midnight Sky è l’adattamento cinematografico del romanzo La distanza tra le stelle di Lily Brooks-Dalton, pubblicato nel 2006. Il film vanta nel cast, oltre a George Clooney, Felicity Jones, Kyle Chandler, Demián Bichir e David Oyelowo. Oltre al rilascio sulla piattaforma, The ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 30 ottobre 2020) TheSky,torna dietro la macchina da presa per. Dal 23il suoIl poliedricotorna in tripla veste per: attore, regista e produttore delTheSky, dal 23sulla piattaforma streaming. TheSky è l’adattamento cinematografico del romanzo La distanza tra le stelle di Lily Brooks-Dalton, pubblicato nel 2006. Ilvanta nel cast, oltre a, Felicity Jones, Kyle Chandler, Demián Bichir e David Oyelowo. Oltre al rilascio sulla piattaforma, The ...

