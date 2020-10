«The Mandalorian 2», finalmente i nuovi episodi della serie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fan di Baby Yoda, The Mandalorian 2 è finalmente arrivato. Certo, i fan della serie sapranno che si chiama il Bambino e che il guerriero Mandaloriano è ormai come un padre per la piccola creatura che fin dalla sua prima apparizione in rete ha conquistato anche i più puristi dell'universo Star Wars. Ideata da Jon Favreau, che anche nella seconda stagione è coinvolto come regista – insieme a Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez – e produttore esecutivo (con Dave Filoni, Kathleen Kennedy Colin Wilson), la serie originale di Disney+ è pronta a continuare l'avventura con nuovi episodi, che infatti vengono considerati come il proseguo dei primi. New entry ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fan di Baby Yoda, The2 èarrivato. Certo, i fansapranno che si chiama il Bambino e che il guerrieroo è ormai come un padre per la piccola creatura che fin dalla sua prima apparizione in rete ha conquistato anche i più puristi dell'universo Star Wars. Ideata da Jon Favreau, che anche nella seconda stagione è coinvolto come regista – insieme a Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez – e produttore esecutivo (con Dave Filoni, Kathleen Kennedy Colin Wilson), laoriginale di Disney+ è pronta a continuare l'avventura con, che infatti vengono considerati come il proseguo dei primi. New entry ...

