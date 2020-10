The Mandalorian 2, abbiamo visto il primo episodio (Di venerdì 30 ottobre 2020) ATTENZIONE: spoiler sulla seconda stagione di The Mandalorian https://www.youtube.com/watch?v=ME8b9-NrQCQ Il giorno tanto atteso dai fan di Star Wars è finalmente arrivato: il 30 ottobre debutta su Disney+ la seconda stagione di The Mandalorian con il primo episodio del nuovo ciclo, mentre gli altri sette verranno rilasciati sulla stessa piattaforma di streaming ogni venerdì, uno alla settimana. Ecco dunque che ritroviamo i due protagonisti principali della serie, il cacciatore di teste Mandaloriano e il piccolo Baby Yoda, sopravvissuti alla fine della stagione precedente all’attaccato di Moff Gideon e dei suoi Stormtrooper. Ora la missione di Mando è quella di rintracciare i suoi simili, per poi avere informazioni su come riportare il Bambino dalla sua specie. La ... Leggi su wired (Di venerdì 30 ottobre 2020) ATTENZIONE: spoiler sulla seconda stagione di Thehttps://www.youtube.com/watch?v=ME8b9-NrQCQ Il giorno tanto atteso dai fan di Star Wars è finalmente arrivato: il 30 ottobre debutta su Disney+ la seconda stagione di Thecon ildel nuovo ciclo, mentre gli altri sette verranno rilasciati sulla stessa piattaforma di streaming ogni venerdì, uno alla settimana. Ecco dunque che ritroviamo i due protagonisti principali della serie, il cacciatore di testeo e il piccolo Baby Yoda, sopravvissuti alla fine della stagione precedente all’attaccato di Moff Gideon e dei suoi Stormtrooper. Ora la missione di Mando è quella di rintracciare i suoi simili, per poi avere informazioni su come riportare il Bambino dalla sua specie. La ...

