“The Covid Dilemma”, come sarebbe stata la campagna di Regione Lombardia fatta da Taffo: la parodia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Qual è l’obiettivo di una campagna di comunicazione? Far discutere, ovviamente. Nulla è peggio, nella pubblicità, che passare inosservati. Anche le critiche (e persino le parodie) possono risultare utili ad amplificare il messaggio. È quello che sta succedendo in questi giorni con “The Covid Dilemma”, la campagna di comunicazione che Regione Lombardia ha recentemente lanciato allo scopo di sollecitare un comportamento più responsabile da parte dei cittadini. E proprio su questo ci sono state obiezioni, come vedremo. A realizzare la campagna è stata la nota agenzia Connexia, con l’obiettivo, come si legge sul sito della Regione, di “ricordare a tutti ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Qual è l’obiettivo di unadi comunicazione? Far discutere, ovviamente. Nulla è peggio, nella pubblicità, che passare inosservati. Anche le critiche (e persino le parodie) possono risultare utili ad amplificare il messaggio. È quello che sta succedendo in questi giorni con “TheDilemma”, ladi comunicazione cheha recentemente lanciato allo scopo di sollecitare un comportamento più responsabile da parte dei cittadini. E proprio su questo ci sono state obiezioni,vedremo. A realizzare lala nota agenzia Connexia, con l’obiettivo,si legge sul sito della, di “ricordare a tutti ...

giroditalia : The prizes of today’ Stage will be donated from the organizers to a Medical Center committed in the fight against C… - RegLombardia : #LNews Rispettare le regole o far finta di niente? Regione Lombardia lancia la nuova campagna e mette i cittadini… - wam_the : Protocollo Covid. Così i medici scelgono a chi salvare la vita - ele9061 : RT @GermanoDottori: The Economist 'apre' alla teoria dell'immunità di gregge? - IFarcela : RT @VivaBombacci: @CesareSacchetti Parrebbe che qua si possano addirittura acquistare -

Ultime Notizie dalla rete : “The Covid Il test VITROS® SARS-CoV-2 Antigen di Ortho, studiato per dosaggi accurati su vasta-scala, riceve la marcatura CE Fortune Italia