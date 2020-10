Tg Politico Parlamentare | edizione del 30 ottobre 2020

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il prodotto interno lordo balza in avanti nel terzo trimestre, facendo segnare una crescita del 16,1%. Uno scatto che tuttavia rischia di essere rallentato dalle restrizioni dell’ultimo dpcm e dalle probabili nuove misure che costringeranno l’Italia a seguire la Francia. Per il ministro Roberto Gualtieri, che resta fiducioso sulla solidità del tessuto produttivo italiano, si tratta solo di un rinvio della ripresa. Alla giornata del risparmio, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, richiama l’esecutivo affinchè non si limiti a varare solo norme di emergenza. La maggioranza deve intervenire sui nodi strutturali che frenano il Paese. Da Visco anche l’allarme sul debito pubblico: un livello così elevato, ha detto, ci espone a rischi finanziari.IL GOVERNO AL FIANCO DEI LAVORATORI DELLA WHIRLPOOL

