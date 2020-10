Testo e video E Ti Vengo A Cercare, Tiziano Ferro rilegge Battiato nel nuovo singolo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Da oggi è disponibile il nuovo singolo di Tiziano Ferro, secondo estratto dall’album di cover Accetto Miracoli: L’esperienza Degli Altri. Per il nuovo brano in rotazione radiofonica da oggi, l’artista ha scelto E Ti Vengo A Cercare di Franco Battiato; già disponibile il relativo videoclip ufficiale. La versione di Tiziano del brano di Franco Battiato fa seguito a quella di Rimmel di Francesco De Gregori e svela un altro dei punti di riferimento musicali di Tiziano, tra quelli che hanno ispirato, come piccoli miracoli, la sua vita privata e professionale. “Ho sentito il bisogno di rendere omaggio a Battiato in ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Da oggi è disponibile ildi, secondo estratto dall’album di cover Accetto Miracoli: L’esperienza Degli Altri. Per ilbrano in rotazione radiofonica da oggi, l’artista ha scelto E Tidi Franco; già disponibile il relativoclip ufficiale. La versione didel brano di Francofa seguito a quella di Rimmel di Francesco De Gregori e svela un altro dei punti di riferimento musicali di, tra quelli che hanno ispirato, come piccoli miracoli, la sua vita privata e professionale. “Ho sentito il bisogno di rendere omaggio ain ...

