Testo e traduzione di Ramona e Wyttch degli Smashing Pumpkins dall’album Cyr

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020)sono le nuove anticipazioni dall’album Cyr in arrivo il 27 novembre. La band di Billy Corgan continua a rilasciare doppiette prima dell’arrivo del seguito ideale Shiny And Oh So Bright Vol.1 No Past No Future No Sun, in un tempo in cui pullulano le novità. Oltre a Cyr, infatti, glihanno annunciato che arriverà un sequel di Mellon Collie And The Infinite Sadness e Machina: il primo è lo storico doppio album del 1995 che ancora oggi viene contemplato come una delle realtà più determinanti della scena alternativeanni ’90, il secondo è stato pubblicato nel 2000. Tempo di discorsi ripresi anche per i Deftones, che pubblicheranno ...