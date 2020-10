Tesla - Il Full Self Driving Package costa 10 mila dollari (Di venerdì 30 ottobre 2020) Aumento record per uno degli optional simbolo della Tesla: il Full Self-Driving Package, l'aggiornamento che abilita le funzioni di guida assistita, è infatti stato riposizionato a listino negli Stati Uniti: ora costa 10 mila dollari, dopo il secondo aumento di prezzo in pochi mesi.Ancora in Beta. La mossa non è casuale, visto che la Tesla sta collaudando una versione evoluta del proprio sistema di guida automatizzata, denominata Full Self-Driving Beta, con la collaborazione di una serie di clienti selezionati coinvolti dalla Casa in un programma specifico. Il costruttore intende spingere i clienti a comprare il pacchetto già oggi per poi ricevere gli ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 ottobre 2020) Aumento record per uno degli optional simbolo della: il, l'aggiornamento che abilita le funzioni di guida assistita, è infatti stato riposizionato a listino negli Stati Uniti: ora10, dopo il secondo aumento di prezzo in pochi mesi.Ancora in Beta. La mossa non è casuale, visto che lasta collaudando una versione evoluta del proprio sistema di guida automatizzata, denominataBeta, con la collaborazione di una serie di clienti selezionati coinvolti dalla Casa in un programma specifico. Il costruttore intende spingere i clienti a comprare il pacchetto già oggi per poi ricevere gli ...

